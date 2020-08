Ts – Inter, rivoluzione a centrocampo: i profili seguiti. Skriniar? Da settimane…

Per l’Inter sarà rivoluzione a centrocampo. Da Brozovic a Joao Mario, sono tanti i nomi in uscita con il club nerazzurro che cercherò di monetizzare e poi pensare alle entrate. Arturo Vidal rientra nei profili seguiti dal club per rinforzare il centrocampo. “Il Barcellona ha messo alla porta il cileno e se l’agente Felicevich, lo stesso di Sanchez, riuscirà a ripetere l’operazione fatta per l’attaccante – rescissione e buonuscita -, allora Marotta affonderà il colpo“, riporta Tuttosport.

“Per il resto, attenzione alle occasioni e agli scambi. Da settimane i dirigenti nerazzurri ragionano col Tottenham per un’operazione che veda Skriniar (o Brozovic) a Londra e il mediano francese Ndombele a Milano. Ma Skriniar piace anche al Psg e Leonardo potrebbe mettere sul piatto Paredes (più 20-30 milioni): l’argentino non è una prima scelta, ma ha qualità da regista che potrebbero far comodo in caso di partenza di Brozovic. A Conte piace molto Kanté”.

(Tuttosport)