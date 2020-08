GdS – Inter, per Brozovic sarà addio: tutti i motivi della scelta. “Andrà via per questa cifra”

Sembra ormai arrivato al termine il ciclo all’Inter di Marcelo Brozovic. Alle tante voci di mercato di questi giorni, si aggiunge anche quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro avrebbe ormai deciso di privarsi del centrocampista croato, e non solo per dare al centrocampo a disposizione di Antonio Conte caratteristiche diverse.

I tanti comportamenti extracampo di ‘Epic Brozo’, riferisce la rosea, avrebbe influito con decisione nella scelta dell’Inter, pronta ora ad ascoltare offerte. A quale prezzo si potrà arrivare all’addio? Pur essendo in vendita, Brozovic non è certo in svendita: per lasciarlo andare, servono almeno 40 milioni più bonus. Nei giorni scorsi si è parlato del Bayern Monaco. Resta da vedere se l’interesse dei bavaresi si tradurrà presto in un approccio concreto. Scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta:

“Brozovic più lontano dall’Inter è una sintesi di comportamenti sbagliati e necessità di dare al centrocampo una dimensione diversa (…). Gli atteggiamenti poco professionali sono una spinta in più a trovare una soluzione. Come? Servono almeno 40 milioni più bonus, Marcelo non è certo un saldo. Vedremo se tra Bayern e possibili estimatori si potrà individuare la soluzione migliore“.

(Fonte: gazzetta.it)