Inter su Rodriguez? Pres Lecce: “Real ha recompra ma il mercato è imprevedibile”

Nelle ultime ore, il profilo di Pablo Rodriguez del Lecce è stato accostato anche all'Inter: il presidente dei salentini ha fatto chiarezza

"L’idea nasce da Corvino, lo seguiva da un po’ di tempo: abbiamo instaurato una trattativa con il suo entourage, lui è cresciuto nel Real Madrid e magari gli spagnoli non lo hanno valutato subito come un profilo su cui puntare immediatamente. Si sono però lasciati un diritto di recompra per il futuro, siamo loro partner ed entrambi puntiamo su Rodriguez: è nostro a titolo definitivo, ma se dovessimo decidere di venderlo allora loro potrebbero pareggiare qualsiasi offerta potremmo accettare. Rodriguez in questo momento ha segnato più di un gol a partita, se guardiamo ai minutaggi, e per un 2001 è un risultato importante".