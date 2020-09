Inter, da Hakimi fino a Kolarov: tutti i nuovi arrivi sono jolly. E con Vidal…

Prima Hakimi, ora Kolarov e forse anche Darmian e poi Vidal: l’Inter 2020-2021 potrebbe avere una rosa dotata di giocatori in grado di ricoprire più posizioni in campo, dei veri e propri jolly utili sia nel corso della stagione ma anche in caso di cambi tattici durante la singola partita.

“Hakimi è un esterno destro da difesa a quattro o cinque, ma nel Borussia Dortmund si è ben disimpegnato anche a sinistra. Darmian, un po’ come il già presente D’Ambrosio, potrà dire la sua sulle due corsie laterali, ma anche come terzo centrale di destra o sinistra. Così, infatti, lo ha utilizzato già Conte nel suo biennio in nazionale”, spiega l’edizione di Tuttosport. Discorso analogo per Kolarov, abile sia come terzino sinistro che come terzo centrale nella difesa a 3 come alternativa a Bastoni, ma anche Vidal, top player con Conte alla Juve in veste di mezzala ma in grado di giocare bene anche da trequartista a Barcellona.