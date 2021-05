Inter, vendere per ‘salvare i top’. Trattativa per Joao Mario: “Altri 3 pronti a uscire”

Al netto della possibile partenza di Hakimi, l'Inter lavora anche su altre cessioni 'minori' per scongiurare l'addio di altri big

"Di sicuro qualcosa si può guadagnare dalla cessione di Joao Mario(...). Il centrocampista ha ancora un anno di contratto con l’Inter e quindi è questa la sessione giusta per ottenere qualcosa in cambio. In Portogallo sono convinti che resterà allo Sporting, pronto a investire 8 milioni per l’acquisto definitivo. Occhio poi alla situazione Nainggolan, che ha chiuso in crescendo l’ultimo campionato a Cagliari ed è centrale nel progetto Semplici in Sardegna. Nainggolan ha un contratto pesante: 4,5 milioni netti a stagione per un altro anno. Al lordo, solo di ingaggio, l’Inter risparmierebbe 9 milioni. Difficile a oggi, invece, farsi un’idea di cosa potrà accadere con Dalbert e Lazaro: di sicuro l’Inter aspetta offerte".