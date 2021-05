GdS – Addio Hakimi, lascia per 60mln. “No Inter a questa contropartita dal PSG”

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Achraf Hakimi sarà il primo top a lasciare l'Inter

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Achraf Hakimi sarà il primo top a lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. La rosea, infatti, sostiene che il marocchino sia vicino a trasferirsi al Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. I due club sono quasi alle firme per un affare che non prevede l'inserimento di contropartite, nonostante in un primo momento si fosse fatto, in questo senso, il nome di Leandro Paredes. Scrive la Gazzetta: