Due colpi in chiusura per l’Inter, un terzo sempre più vicino per Sky Sport: ecco le ultimissime sul mercato nerazzurro

Due colpi in chiusura per l’Inter, un terzo vicino. I dirigenti in Viale della Liberazione stanno lavorando per regalare nuovi rinforzi a Simone Inzaghi, ecco le ultimissime da Sky Sport: