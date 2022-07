GdS – Sanchez tiene in ostaggio l’Inter: “Alexis sta facendo di tutto per…”

"Ecco, il cileno sta continuando a battagliare per strappare una buonuscita più favorevole, mentre per l'argentino e il bosniaco (Correa e Dzeko, ndr) non sono arrivate offerte davvero interessanti. Il risultato è che l'ex Juventus è rimasto in attesa per troppo tempo e si è aperto ad altre opportunità mentre Sanchez valutava le sue. L'attacco di Inzaghi resta di livello eccellente, ma ha probabilmente perso l'occasione per essere stellare, in ostaggio dell'attaccante cileno che comprensibilmente fa i suoi interessi. L'Inter si è mossa in previdente anticipo su tutti i fronti di mercato, ma su un paio di scogli rischia di essersi incagliata. Dybala pare ormai vicino alla Capitale, Bremer non può sfuggire".