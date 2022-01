Inter, Satriano pronto a partire in prestito: Brest in pole sul Basilea

Come anticipato da FCInter1908.it, c'è il Brest nel futuro di Martin Satriano, baby attaccante dell'Inter di Simone Inzaghi

Come anticipato da FCInter1908.it, c'è il Brest nel futuro di Martin Satriano, baby attaccante dell'Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore è pronto a lasciare i nerazzurri in prestito per trovare più spazio e - come confermato da Sky Sport - il Brest è in pole sul Basilea per Satriano.