Supercoppa di Spagna – L’Atletico vola in finale: Barcellona battuto 3-2. Vidal in campo 90′

5 gol e tante emozioni. La semifinale della Supercoppa spagnola tra Barcellona-Atletico Madrid non ha tradito le attese e ad accedere in finale è la squadra del Cholo Simeone. Dopo il vantaggio iniziale di Koke, i blaugrana, con Valverde che ha lanciato Vidal dal 1′, ribaltano il risultato grazie ai gol di Messi e Griezmann. Reazione rabbiosa dei Colchoneros che in 5 minuti tornano in vantaggio grazie ai gold i Morata su rigore e Correa. Finale tutta madrilena con l’Atletico che incontrerà il Real Madrid di Zidane.