Sky – Eriksen, difficile scambio di cartellini immediato. L’Inter…

Sarà utilizzato come pedina di scambio o sarà ceduto in maniera definitiva per fare cassa? Cosa farà l’Inter con Christian Eriksen? La squadra mercato di Skysport ha risposto a questa domanda sul futuro del danese ormai destinato a lasciare l’Inter nel mercato di gennaio. “Dipenderà tutto dalle occasioni che nasceranno”, hanno spiegato dal canale satellitare. E hanno aggiunto: “Quello che è certo è che il club nerazzurro non vuole fare una minus valenza, il club ha pagato il cartellino. Difficile non fare una minus valenza? A quel punto si penserebbe ad un prestito con prestito di riscatto, come formula e il riscatto dovrebbe essere alto, pari al valore del giocatore. Difficile che se arrivi ad uno scambio immediato del cartellino”.

(Fonte: SS24)