CdS – Torna Buchanan, cambia tutto per Palacios? Gli scenari in casa Inter

Il Corriere dello Sport parte oggi dal recupero sempre più vicino di Buchanan in casa Inter per soffermarsi poi sui piani per il nuovo arrivato Tomas Palacios . Ecco gli scenari per il baby difensore:

“Il recupero di Buchanan, con tanto di inserimento nella lista Uefa, potrebbe anche cambiare le prospettive di Palacios. Decisioni in questo senso ancora non sono state prese. Anche perché l’argentino nemmeno si è ancora visto ad Appiano. Si trova ancora al di là dell’Atlantico per sistemare tutta la documentazione per il visto. E, a questo punto, è probabile che il suo “esordio” avvenga direttamente la prossima settimana. Inzaghi, insomma, non ha ancora avuto modo di conoscerlo, studiarlo e comprendere quali siano le sue potenzialità. Già perché Palacios è stato preso per diventare il vice-Bastoni. Ma con il ritorno a disposizione di Buchanan (da inizio settimana ha ripreso a lavorare sul campo) previsto per la seconda metà di ottobre, l’alter ego dell’azzurro continuerà ad essere Carlos Augusto, ormai più che affidabile per quel ruolo.