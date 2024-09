Jonathan David ha un contratto in scadenza con il Lille gli ha proposto un rinnovo che al momento non sembra convincere il calciatore. Il classe 2000 è un nome sull'agente della Juventus. Giuntoli lo aveva cercato - da quanto scrive Pedullà - anche ai tempi del Napoli quando si parlava della cessione di Osimhen .

"Il profilo piace molto ai bianconeri, a scadenza ancora di più, ma all’interno di una concorrenza italiana (ci aveva pensato il Milan, era stato proposto all’Inter) e inglese (i club della Premier hanno sempre sondato)", scrive il giornalista sul suo sito. E a proposito dell'interesse del club nerazzurro aggiunge che il giocatore del Lille piace da sempre e che si era parlato in aprile di un incontro con l'agente del canadese. Una proposta per lui poteva essere avanzata solo con un'eventuale cessione di Thuram che però è sempre stato considerato non cedibile. La Juve sembra essere più avanti almeno per interesse da quanto lascia intendere l'esperto di mercato.