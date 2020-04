Inter, Icardi-Juve? C’è il nome a sorpresa: da Torino potrebbero aprire uno scenario clamoroso

Continuano, insistenti, le voci sul futuro di Mauro Icardi, il cui riscatto da parte del Paris Saint-Germain è tutt’altro che scontato al termine di questa travagliata stagione. In prima fila, come noto, c’è sempre la Juventus, da molto tempo sulla tracce dell’attaccante argentino e già la scorsa estate in pressing con Wanda Nara. Questa, per i bianconeri, potrebbe essere la volta buona. A patto, ovviamente, di soddisfare le richieste dell’Inter, che non concederà sconti. Nell’affare potrebbero rientrare anche dei nomi in qualità di contropartite tecniche. L’ultimo, fatto da calciomercato.com, apre uno scenario tutto nuovo, così come il nome del giocatore in cambio: Federico Bernardeschi. Poco utilizzato da Sarri in questa stagione, il centrocampista ex Fiorentina, già in passato accostato ai nerazzurri, è seguito anche da Chelsea e Barcellona, ma chissà che non arrivi a Milano. Scrive calciomercato.com:

“Il Milan resta una possibilità, il suo cartellino potrebbe essere offerto per arrivare a Donnarumma o Paquetà, così come lo sono l’Inter per Icardi e la Roma per Lorenzo Pellegrini. Attenzione anche alle piste estere: Bernardeschi piace a Barcellona e Chelsea e di certo non mancano i giocatori dei blues e dei blaugrana nel mirino di Paratici“.

(Fonte: calciomercato.com)