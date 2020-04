Stampa Uk – Icardi, PSG e Inter lontane: accelerata importante del Chelsea

In questo momento è tornato in Italia ma non è certo che il nostro Paese sia nel futuro di Mauro Icardi. Pochissime chance di restare all’Inter, ma potrebbe esserci la Juve nel suo destino. In Inghilterra guardano a cosa farà il Paris Saint-Germain la squadra che la scorsa estate lo ha preso dal club nerazzurro in prestito con opzione di riscatto.

Il Daily Star sottolinea come ci sia un club inglese in pole per l’attaccante argentino: “Nonostante quanto dichiarato da Wanda Nara, il Chelsea ha dato un’accelerata decisiva nella corsa al giocatore. Il club inglese si sta facendo strada e insegue Maurito dato che una permanenza all’Inter o al PSG sembrano improbabili. La società di Abramovich è considerata in corsa anche per Cavani”.

(fonte: daily star)