Inter, via Vecino e Sensi a gennaio? Occhio a uno scenario in entrata

C'è un nome che resta caldo in entrata per l'Inter in caso di doppio addio a centrocampo: ecco la situazione

Alessandro Cosattini

Resta calda una possibilità in casa Inter per il mercato di gennaio. In caso di partenza di Vecino e/o Sensi, infatti, il club nerazzurro si farà trovare pronto per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha sempre la possibilità di rituffarsi su Nahitan Nandez del Cagliari, che piace soprattutto per la sua duttilità. Anche se Inzaghi preferirebbe un vice Brozovic…