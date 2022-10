Sky – Inter, panchina Inzaghi: domani non è il giorno del giudizio. La situazione

“La panchina di Inzaghi? Oggi molto lucido Inzaghi, anche quando gli si chiede della panchina, risponde con molta tranquillità. Sa che gli occhi sono su di lui, ma nell’immediato non rischia il posto, ha ancora tempo. Non è domani sicuramente il match per dare questo giudizio. Non siamo al punto di cambiare, Inzaghi ha la possibilità di girare l’inerzia, ma lui per primo sa che i risultati devono arrivare da qui a fine mese. Tutti si aspettano miglioramenti, con Barcellona e Sassuolo. Con la Roma la squadra ha dimostrato di seguire Inzaghi”, ha detto Matteo Barzaghi.