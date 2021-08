GdS – Inter, attaccante entro 72 ore: tutti i segnali portano a un nome

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per regalare il colpo in attacco a Simone Inzaghi entro la sfida con il Verona

L’Inter fa sul serio e vuole chiudere per Joaquin Correa. L’argentino è il principale obiettivo di mercato dei nerazzurri per l’attacco e la dirigenza spera di regalarlo a Simone Inzaghi già entro il match di venerdì col Verona. Queste le novità dal sito della Gazzetta dello Sport: “Il nuovo attaccante in 72 ore, in tempo per metterlo a disposizione di Simone Inzaghi già venerdì a Verona. Eccolo, il piano Inter. Rivisto e rimodulato più volte, aggiornato a seconda degli eventi. Tutti i segnali portano a Joaquin Correa, un uomo quasi solo al comando, anche se non ancora al traguardo. Dalla corsa è di fatto uscito Marcus Thuram, dopo l’infortunio di sabato”, si legge.