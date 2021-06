GdS – Dubbio Sensi per Inzaghi: piace anche a Gattuso, la richiesta dell’Inter

Il centrocampista nerazzurro, nel mirino anche della Fiorentina, è tra i giocatori che il nuovo allenatore dell'Inter dovrà valutare in estate.

È sicuramente tra i giocatori che il nuovo allenatore Simone Inzaghi dovrà valutare in estate. Stefano Sensi non è sicuro di restare all’Inter, ma neanche di partire al momento. Dipenderà dal pensiero del sostituto di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, ma anche dal mercato. Sensi piace infatti a due squadre su tutte, una di Serie A e una no, come fa sapere La Gazzetta dello Sport nell’edizione online.