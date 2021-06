Materazzi: “Conte come Mou, lo ringrazio. Fossi Inzaghi cederei tutti tranne…”

L'addio di Conte, l'arrivo di Simone Inzaghi e l'unico vero incedibile: tutte le parole dell'ex difensore dell'Inter a Sky Sport

Marco Materazzi , ex difensore dell'Inter del Triplete, ha parlato dell'addio di Antonio Conte, dell'ormai imminente arrivo di Simone Inzaghi in panchina e non solo. Queste le dichiarazioni dell'ex centrale a Sky Sport sui temi più importanti di questi giorni in casa Inter:

“Cosa succede agli allenatori all’Inter dopo aver vinto? È una bellissima domanda. Purtroppo vanno via e per me nel momento sbagliato, sia Mourinho che Conte. Glielo dissi a José, per invogliarlo a rimanere, prima di Madrid, che avremmo continuato a fare bene in Italia. Di Conte mi dispiace che ha dimostrato, si è gustato una vittoria difficile dove non aveva mai vinto e poteva aver creato un gruppo molto importante per continuare a vincere. Sono scelte che uno fa. Io da tifoso interista lo ringrazio per dove ha riportato la squadra”.