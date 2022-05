Inter, conferme sulla pista Monza per Sensi: “È già pronta un’offerta sostanziosa”

Conferme sulla pista Monza per Stefano Sensi, anticipata ieri da FCINTER1908: già pronta un'offerta sostanziosa del club brianzolo

Conferme sulla pista Monza per Stefano Sensi. Come anticipato da FCINTER1908, il club brianzolo neo-promosso in Serie A dopo la vittoria in finale col Pisa pensa seriamente al centrocampista, in uscita dall'Inter.