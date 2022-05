FCIN1908 / Sensi, Inter drastica: convocato agente, non lo vogliono in ritiro. Prima pista

Una parabola discendente quella di Sensi, che ha convinto l’Inter a prendere una decisione drastica, secondo quanto appurato da FCINTER1908

Ausilio e Marotta hanno convocato l’agente del calciatore per comunicargli che il suo assistito è fuori dal progetto nerazzurro e che in nessun modo se lo aspettano in ritiro al rientro dopo le vacanze.

In viale della Liberazione si gioca a tetris per far quadrare i conti, motivo per cui è vietato tergiversare, in particolare con calciatori che hanno già bruciato diverse opportunità. Il futuro di Sensi sembra lontano da Milano, ma non troppo, perché se il Monza dovesse tornare in Serie A, Galliani e Berlusconi potrebbero pensarci seriamente e a tal proposito qualche discorso è già stato avviato.