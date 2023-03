CM – Inter, Skriniar-bis da evitare in difesa: “Questo il rischio maggiore”

In estate l’Inter dovrà rinnovare la difesa. Il rischio più grande per il club è inevitabilmente quello di uno Skriniar-bis

In estate l’Inter dovrà rinnovare la difesa. Milan Skriniar dirà addio, Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio sono in scadenza e Francesco Acerbi dovrà essere riscattato dalla Lazio. Secondo calciomercato.com, “il rischio più grande che l'Inter si sta per trovare ad affrontare è inevitabilmente quello di uno Skriniar-bis che riguardi Alessandro Bastoni.

A un anno dalla scadenza del suo contratto l'Inter potrebbe trovarsi a fronteggiare offerte per lui con la prospettiva di perderlo a parametro zero soltanto sei mesi dopo. La trattativa non sarà semplice, ma viaggerà in parallelo anche nei discorsi con la Lazio per uno sconto sul riscatto di Acerbi”, si legge.