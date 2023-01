Inter-Skriniar, il dentro o fuori dopo la Supercoppa. C’è ottimismo, ecco perché

In casa Inter sono giorni caldi per il difensore slovacco. In attesa di una risposta del giocatore permane l'ottimismo

Gianni Pampinella

In casa Inter sono giorni caldi per Milan Skriniar. Il club nerazzurro da tempo ha inviato la sua proposta e aspetta una risposta definitiva da parte del difensore. Come sottolinea Tuttosport, il dentro o fuori sarà dopo la Supercoppa (l’Inter ha offerto un rinnovo a 6,5 milioni).

"Nonostante lo slovacco stia facendo penare i dirigenti nerazzurri per una risposta, permane l’ottimismo anche perché il giocatore ha sempre fatto professione di amore verso i colori. Un suo un voltafaccia, oltre che dai dirigenti, non sarebbe capito soprattutto dai tifosi che lo vedono per tanti anni con la fascia da capitano all’avambraccio".

(Tuttosport)