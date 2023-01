Inter-Skriniar, fissato incontro definitivo: dentro o fuori a queste condizioni

"Riyadh, 18 gennaio 2023: finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. Quella data è già segnata in rosso sul calendario nerazzurro. E non solo per l'importanza del match, ma anche per il mercato. Dopo il derby arabo, infatti, la dirigenza di Viale della Liberazione incontrerà Milan Skriniar e i suoi procuratori. E se non sarà un face to face da "dentro o fuori", ci avvicineremo molto", sottolinea Dazn.