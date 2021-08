SM – Inter, no a cash+Lacazette per Lautaro: “Non si muove per meno di 90mln”

Lautaro Martinez, nonostante una trattativa per il rinnovo di fatto bloccata, non lascerà l'Inter per meno di 90 milioni di euro

Marco Macca

Lautaro Martinez, nonostante una trattativa per il rinnovo di fatto bloccata, non lascerà l'Inter per meno di 90 milioni di euro. Lo sostiene Sport Mediaset, secondo cui il club nerazzurro avrebbe già rifiutato un'offerta proveniente dall'Arsenal, che avrebbe proposto il cartellino di Alexandre Lacazette più un conguaglio in denaro per avere l'attaccante argentino.

Sarà un mese caldo, quello del Toro che, in casi di addio all'Inter, vorrebbe trasferirsi solo in Spagna, dove Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid lo prenderebbero volentieri. In Viale della Liberazione, comunque, non sono ancora arrivate offerte ufficiali.

(Fonte: Sport Mediaset)