Sono tre gli obiettivi dell'Inter in difesa in caso di addio di Acerbi a fine stagione: Buongiorno, Schuurs e Bijol. E sul primo e sull'ultimo si concentra in particolare Tuttosport: "Il sogno Alessandro Buongiorno del Torino è destinato a rimanere tale. Troppi i milioni richiesti da Cairo per il suo difensore, impossibile pensare di avvicinarlo con una formula alla Frattesi (prestito con obbligo di riscatto). Dunque, nonostante il feeling del club nerazzurro con Riso, agente del difensore granata, è difficile pensare a una trattativa per Buongiorno, a meno che fra tre mesi l’Inter non ceda un big per 80 o più milioni e abbia a quel punto la disponibilità per sedersi al tavolo col Torino.