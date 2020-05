Tra ripartenza e futuro, ecco il sogno di mercato per l’Inter. E Lautaro e Icardi…

Prosegue il lavoro dell’Inter in vista della ripresa del campionato ipotizzata per il 20 giugno (i recuperi sarebbero il 12). In attesa di una decisione ufficiale, nel caso fossero confermate queste date l’Inter di Conte dovrebbe essere la prima a scendere in campo nel recupero contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro lavora intensamente per ripartire nel migliore dei modi. L’obiettivo in questa fase sarebbe solo quello di fare più punti possibili. La squadra al completo si e’ allenata questa mattina al centro sportivo Suning: tutti insieme, rispettando protocollo e distanze di sicurezza. Intanto prosegue il lavoro degli uomini di mercato in vista della prossima stagione; mentre si sventano i tentativi del Barcellona per Lautaro, si tenta di trovare una soluzione per Icardi e il PSG, si sogna Chiesa.

(Italpress)