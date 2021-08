Attaccanti, Nandez e… un altro colpo: l’Inter reinveste così i soldi di Lukaku

La dirigenza nerazzurra ha le idee chiare su come reinvestire i 130 milioni attesi dal Chelsea per la cessione di Big Rom

Uno, ma più probabilmente due attaccanti, il jolly Nahitan Nandez e non solo. L’Inter reinvestirà i 130 milioni di euro richiesti su più fronti, sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Detto della situazione attaccanti, il quotidiano si sofferma sulle altre piste: “Con i soldi di Lukaku, poi, attenzione a quello che può succedere per l'esterno olandese del Psv. Perché se Nandez arriverà con un'operazione low cost, allora la dirigenza proverà a completare la rosa con Dumfries che è sicuramente più "quinto" puro rispetto all'uruguaiano del Cagliari. Con l'aiuto di Raiola sta "tirando" sul prezzo, ma è scontato che non riuscirà ad averlo in prestito con diritto”, si legge.