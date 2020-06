Difesa, via un big? Può andare… all’Inter. Marotta punta un nome a zero: non è Vertonghen

Il futuro di Diego Godin all’Inter non è ancora del tutto certo in vista della stagione 2020-21. A parlarne è Tuttomercatoweb.com, secondo cui il centrale uruguaiano, che quest’anno ha accusato dei problemi di adattamento alla difesa a tre di Antonio Conte, potrebbe anche partire al termine dell’annata in corso. TMW sostiene che l’ipotesi di un ritorno all’Atletico Madrid sia ancora in piedi, ma non esclude che El Faraòn possa anche provare una nuova esperienza. Magari in MLS, dove l’Inter… Miami sarebbe pronta a prenderlo.

Sempre secondo la testata, ci sarebbe un nome nuovo per eventualmente sostituire il partente Godin. Oltre a Vertonghen, centrale d’esperienza, Marotta e Ausilio avrebbero infatti segnato sul loro taccuino il nome di Malang Sarr, giovane difensore classe 1999 in scadenza di contratto con il Nizza e appetito da molte grandi squadre in giro per il continente.

(Fonte: TMW)