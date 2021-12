Sorpresa Inter: “Questo giocatore con l’offerta giusta può partire a gennaio”

Calciomercato.com parla del possibile addio di un giocatore dell'Inter già nella finestra invernale di mercato

Un possibile addio in casa Inter già nella finestra invernale di mercato, a sorpresa. Ne parla Calciomercato.com: “Ranocchia è l'usato sicuro dell'Inter, da anni. In estate ha respinto le proposte di Espanyol e Cagliari per rimanere in nerazzurro e rinnovare fino al 2022, Inzaghi sa di poter contare su di lui in caso di necessità ma se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe fare le valigie già a gennaio”, si legge. In estate ha scelto di rimanere, ma occhio per gennaio.