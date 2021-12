Inter, prenotati due parametri zero: i nomi. E a gennaio può riaprirsi una pista

La dirigenza nerazzurra sta già programmando la strategia in vista delle prossime sessioni di mercato: il punto

Di nuovo prima in classifica in campionato, qualificata agli ottavi di finale di Champions League, sempre più apprezzata da tifosi e addetti ai lavori per risultati e qualità del gioco espresso: l'Inter di Simone Inzaghi viaggia a ritmo spedito, candidandosi a un'altra stagione da protagonista assoluta, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra non perde tempo e sta già programmando la strategia per le prossime sessioni di mercato. L'idea di base è quella di puntellare la rosa già a disposizione del tecnico sia con elementi stranieri già affermati a livello internazionale (a maggior ragione se in scadenza di contratto) che con giovani talenti italiani.