In UK – Inter, nome nuovo per la difesa: “Costa almeno 10mln”. E’ sfida a Chelsea e Atalanta

C’è un nome nuovo per la difesa dell’Inter. Si tratta di Lucas Verissimo, centrale del Santos classe 1995. Ne parla in Inghilterra l’Express, che sottolinea come sul calciatore sia forte l’interesse del Chelsea di Frank Lampard, che lo starebbe seguendo con molta attenzione. Su Verissimo ci sarebbero anche Sampdoria e Atalanta.

In Brasile, comunque, la dirigenza del Santos è stato molto chiara: Verissimo non partirà per meno di 10 milioni di euro. Con un punto a favore delle pretendenti europee. Il club verdeoro, infatti, avrebbe deciso di venderlo comunque all’estero: “Vogliamo vendere Verissimo all’estero perché se lo merita“, ha dichiarato a Os Canalhas Jose Carlos Peres, presidente del Santos.

(Fonte: Express)