TS – Inter, non piace solo Buchanan nel Bruges: spunta il 2005 Nusa

Non piace solo Buchanan in Belgio: nel mirino dell'Inter è finito anche Nusa. È il primo 2005 ad aver segnato in Champions League

Un nome nuovo in entrata per il mercato dell’Inter. Occhi puntati di nuovo in Belgio per i nerazzurri, che già corteggiano l’esterno Buchanan del Bruges, ma non solo svela oggi Tuttosport. “Anche il gioiellino offensivo Nusa, norvegese classe 2005”, sottolinea il quotidiano. Si tratta del primo giocatore della sua annata ad aver segnato un gol in Champions League, lo ha fatto durante questa stagione.