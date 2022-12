Inter, spunta Preciado: “Nome inedito che si è fatto notare in Qatar, ecco chi è”

Spunta un nome nuovo per l’Inter. In particolare, per la fascia destra dei nerazzurri. Non che manchino i giocatori in quel ruolo, dove Simone Inzaghi ha a disposizione Denzel Dumfries, Matteo Darmian e il giovane Raoul Bellanova, ma il diktat è sempre lo stesso: il club si guarda attorno a caccia di eventuali opportunità. E in Qatar c’è un giocatore che ha colpito i dirigenti nerazzurri in missione.