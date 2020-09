Inter, SM: “Godin-Cagliari, tutto fatto. C’è una suggestione: ma difficilissimo si realizzi”

Diego Godin al Cagliari, ormai non ci sono più dubbi. Come riporta SportMediaset, infatti, per vedere il centrale in Sardegna manca pochissimo, è tutto fatto. Ieri in serata è arrivato l’accordo per la buonuscita e per la rescissione del suo contratto in essere con l’Inter. Questo sblocca dunque la trattativa per Arturo Vidal: Zhang voleva che i dirigenti abbassassero il monte ingaggi e così hanno fatto con Godin. Suarez? E’ una suggestione di mercato ma è difficilissimo che si realizzi, conclude l’emittente.