Godin-Cagliari: è fatta. Ecco l’indizio che mette fine all’attesa: oggi sarà addio con l’Inter

Nella giornata di oggi, Diego Godin definirà gli ultimi dettagli con l’Inter, prima di dire definitivamente addio ai nerazzurri dopo una sola stagione e unirsi per tre anni al Cagliari. La trattativa è ormai praticamente conclusa e a confermarlo c’è un dettaglio riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Ci sono dei segnali impercettibili che sanno di sentenza. Diego Godin è ormai del Cagliari e lunedì sbarcherà in Sardegna per cominciare la sua nuova avventura e mostrare al mondo la nuova maglia, col 2 dietro le spalle. Già, eccolo l’indizio che mette fine all’attesa: lo Sceriffo ha il due tatuato addosso da sempre. E stranamente nella lista presentata ieri dal Cagliari alla Lega Calcio per l’inizio della stagione la maglia numero 2 non aveva padroni. Oggi Godin definirà gli ultimi dettagli della buonuscita con l’Inter, necessari per poter poi spalmare i due anni di contratto rimanenti in un nuovo triennale in Sardegna“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)