Non solo in entrata. L'Inter, in queste ultime due settimane di mercato, lavora anche in uscita, per sfoltire la rosa e piazzare gli esuberi. Fra questi, anche Martin Satriano che, dopo aver rifiutato il trasferimento e il ritorno al Brest, potrebbe continuare la sua carriera in Liga.