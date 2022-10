Rebus Skriniar. Ma c’è un altro possibile addio importante nel 2023: “Tutto tace sul rinnovo”

Il futuro di Skriniar resta un rebus, ma non è il solo in casa Inter in vista di giugno 2023, quando scadranno molti contratti, anche importanti. Come riferisce Niccolò Ceccarini su TMW, infatti, tutto tace sul rinnovo di Edin Dzeko, in gran forma in questo inizio di stagione ma pur sempre vicino alle 37 primavere. Scrive il giornalista:

"L’Inter lavora per il futuro e ha già posto le basi per continuare ancora con Lukaku. L’attaccante ha fatto una scelta e vuole portarla avanti. Anche il Chelsea non sembra più deciso a puntare su di lui e quindi ecco che in linea di massima tra le parti è stata già raggiunta un’intesa per il rinnovo del prestito, che sarà ancora una volta oneroso. Resta da capire poi quale potrebbe essere la cifra del riscatto a giugno 2024. Da valutare Dzeko, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023. Per ora tutto tace e non è da escludere che ci possa essere un addio alla fine della stagione. Per quanto riguarda la difesa c’è un nome nuovo da seguire: Diakhaby del Valencia. Classe '96, centrale in scadenza di contratto".