Inter-Juve, duello per un talento del Sassuolo. TS: “Servono almeno 15 mln”. E Pinamonti…

“Passano le stagioni, ma dal catalogo delle rivalità di moda quella tra Juventus ed Inter non esce mai”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito agli incroci di mercato tra Inter e Juventus per due giovani attaccanti: si tratta di Andrea Pinamonti e Gianluca Scamacca. I bianconeri cercano un giovane attaccante da affiancare ad un altro (Milik?) che andrà a sostituire Higuain e Pinamonti è uno dei nomi in lizza così come Scamacca, quest’ultimo anche nel mirino dell’Inter per il ruolo di quarta punta vista l’imminente cessione in prestito di Esposito.

PINAMONTI – Partendo da Pinamonti, è bene ricordare che l’Inter abbia ancora una prelazione dopo la cessione del classe ’99 al Genoa per 19,5 milioni di euro. I nerazzurri, dunque, potrebbero riacquistarlo a prezzo maggiorato anche se questa è una possibilità che non convince appieno la dirigenza interista. Anche per questo potrebbe inserirsi la Juventus che vanta ottimi rapporti con il Genoa e con Raiola, agente del giocatore nato a Cles.

SCAMACCA – Se per Pinamonti servono circa 20 mln di euro, la valutazione di Scamacca non è troppo distante: l’ex Roma ha segnato 13 gol all’Ascoli ma è di proprietà del Sassuolo che, a gennaio, ha rifiutato un’offerta del Benfica di circa 10 mln di euro. Carnevali, AD del Sassuolo, vuole almeno 15 mln di euro ma l’Inter può “sfruttare il riscatto di Stefano Sensi ed il gradimento emiliano per il giovane Lorenzo Pirola per allargare la trattativa, la Juventus sa quali tasti toccare per imbastire discorsi di mercato con il Sassuolo. I nomi di Demiral, Rogerio, Tripaldelli e Pinelli soltanto nelle ultime sessioni lo certificano in maniera lampante”, chiosa Tuttosport.