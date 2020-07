Pedullà – La Juve fa sul serio per Pinamonti: ecco la posizione dell’Inter. E ci prova pure…

Resta ancora incerto il futuro di Andrea Pinamonti. Il Genoa la scorsa estate lo ha acquistato dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, con un gentlemen agreement fra club che consentiva ai nerazzurri di riacquistarlo per circa 20 milioni. La Juventus, però, nelle ultime settimane si è fortemente interessata all’attaccante e potrebbe provare a portarlo a Torino per 15-16 milioni, magari inserendo una contropartita tecnica. A riportarlo è Alfredo Pedullà. L’Inter, come detto, potrebbe riacquistare il giocatore, ma al momento non si registrano passi troppo concreti dei nerazzurri. Da qui, l’inserimento della Juventus. Ma non solo.

Perché, riferisce Pedullà, anche l’altra sponda di Torino, quella granata, sarebbe fortemente interessata al suo acquisto, dopo il tentativo già fatto lo scorso dicembre. Il nuovo direttore sportivo del Toro, Vagnati, è un grande estimatore di Pinamonti. Ecco perché la partita è tutt’altro che scontata. Per quanto riguarda l’Hellas Verona, il club gialloblù ha effettuato un sondaggio, ma al momento è più defilato.

(Fonte: alfredopedulla.com)