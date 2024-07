Mehdi Taremi è pronto per prendersi l'Inter. Complici le vacanze di Lautaro e Thuram, che torneranno a disposizione per ultimi visto il cammino di Francia (eliminata in semifinale agli Europei) e Argentina (in finale di Copa America), l'attaccante iraniano ha ottime chance di partire titolare all'esordio in campionato contro il Genoa.