CdS – Inter, tassello in difesa: arrivate almeno 20 proposte, Marotta prende tempo

"In caso di permanenza di Skriniar, il mercato dell'Inter è quasi chiuso. Nella rosa resta da piazzare un solo tassello, un difensore. Al momento l'Inter aspetta occasioni e non intavola trattative milionarie (Milenkovic e Akanji, tanto per fare due esempi). In compenso nelle ultime 48 ore Marotta, Ausilio e Baccin si sono sentiti proporre almeno una ventina di centrali, nessuno dei quali ha stuzzicato la loro "fantasia" o aveva i presupposti (economici) per essere preso. L'Inter comunque non ha fretta di far arrivare l'ultimo centrale e ora è concentrata a piazzare Sanchez, Pinamonti e Lazaro, senza i quali il monte ingaggi sarà a posto".