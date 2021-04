A fine stagione tesoretto dai prestiti: “C’è una soluzione che può garantire all’Inter 7mln”

L'Inter dovrà cercare di sfruttare al massimo il tesoretto a disposizione. E incassi interessanti potrebbero arrivare dai prestiti

Il prossimo mercato sarà per tutti inevitabilmente condizionato ancora dal Covid, che ha tolto incassi e risorse. Dunque, anche l'Inter dovrà cercare di sfruttare al massimo il tesoretto a disposizione per rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Antonio Conte. E incassi interessanti potrebbero arrivare anche dai giocatori attualmente in prestito in altre squadre. Come Michele Di Gregorio, attualmente al Monza di Berlusconi e Galliani in Serie B. Secondo calciomercato.com, l'Inter è pronta a trattare con il club brianzolo per la cessione a titolo definitivo del calciatore, valutata sui 7 milioni di euro: