GdS – Bastoni al top, progetto Inter: “Urgono firme. C’è chi farebbe carte false per averlo”

Marco Macca

Anche a Bologna, Alessandro Bastoni è stato fra i migliori in campo (se non il migliore in assoluto) dell'Inter di Conte. Il suo cross perfetto per la testa di Lukaku non passerà agli annali come assist, ma è stato decisivo nel gol dell'attaccante belga che ha regalato ai nerazzurri la nona vittoria consecutiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, Bastoni è ormai un difensore di livello internazionale. In particolare, la rosea lo mette a paragone con Chiellini e Bonucci, definendolo un mix: già al livello di Bonucci per la tecnica in impostazione, l'ex Parma ha ancora margini di miglioramento in marcatura, migliorando però a vista d'occhio.

L'Inter ha tutte le intenzioni di puntare su di lui, nel presente e nel futuro. E, di conseguenza, si è già mossa, come vi abbiamo riportato più volte, per rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2023. Anche perché gli estimatori di Bastoni, in giro per l'Europa, non mancano di certo. Primo fra tutti, Pep Guardiola, che di certo farebbe di tutto per portarlo al Manchester City. Scrive la Gazzetta dello Sport:

Rinnovo anti-Pep

"L’Inter ha in tasca il difensore del futuro e gli interisti sperano che la società non se lo faccia scappare. Il suo contratto scadrà nel 2023. Nelle ultime settimane si è detto e scritto come l’accordo per il prolungamento sia cosa praticamente fatta. Urgono le firme, uno come Bastoni piace a tanti in Europa. Nel calcio di Guardiola, per esempio, ci starebbe benissimo".