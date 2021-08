Inter, offerta pronta per Thuram: il prezzo. Lo scenario tra lui, Zapata e Correa

I dirigenti nerazzurri si muovono su questi tre nomi per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi dopo il colpo Dzeko

Alessandro Cosattini

L’Inter si muove su tre fronti per rinforzare l’attacco a disposizione di Simone Inzaghi dopo l’arrivo di Edin Dzeko. Il preferito resta sempre Duvan Zapata, ma la trattativa con l’Atalanta non si sblocca e dunque i dirigenti nerazzurri sono obbligati a cercare delle alternative. Contro il Genoa, nella gara d’esordio della nuova stagione, Inzaghi avrà a disposizione il solo Dzeko oltre a Pinamonti e Satriano vista le indisponibilità di Alexis Sanchez per infortunio e soprattutto Lautaro Martinez per squalifica. Ma già per la seconda col Verona Inzaghi spera di avere un’altra punta.

Queste le novità da Calciomercato.com: “Entro lunedì Ausilio e Marotta vogliono una risposta definitiva per Zapata. I nomi in alternativa al colombiano sono due: Joaquin Correa e Marcus Thuram. Inzaghi si è speso per il primo, lo conosce e vorrebbe nuovamente allenarlo all’Inter, ma da viale della Liberazione sono orientati verso la punta francese, che piace di più in proiezione futura. Ausilio e Marotta sono sicuri che il figlio d’arte possa definitivamente esplodere da qui a breve e i dialoghi con Raiola sono già stati avviati”.

E c’è anche il prezzo per Thuram, l’ultimo nome svelato della lista nerazzurra per il colpo in attacco: “Servono 30 milioni di euro per convincere il Borussia Monchengladbach a privarsene, i nerazzurri sono pronti a presentare un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. In viale della liberazione non c’è alcun dubbio neanche in merito al ruolo: Thuram ha giocato spesso da esterno offensivo ma ha i mezzi fisici e tecnici per giocare anche da prima o seconda punta. L’Inter aspetterà Zapata ancora per qualche giorno, poi romperà gli indugi e se anche Inzaghi si convincerà del tutto, i nerazzurri andranno senza esitazione su Marcos Thuram”.

(Fonte: Calciomercato.com)