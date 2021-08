Sky – Lautaro, rinnovo a fine mese? Zapata quasi impossibile, ecco la situazione punta

Passi avanti nella trattativa tra l'Inter e l'attaccante argentino che a fine mercato dovrebbe rinnovare

Passi avanti per Lautaro Martinez . L'Inter e il Toro si sono avvicinati. L'incontro è stato positivo, le due parti hanno mostrato volontà comune di rinnovare e fare un contratto lungo. Rimane ancora distanza tra domanda e offerta, possibile intesa a 6 milioni. Marotta e Ausilio vorrebbero definire la questione nel giro di poco, subito dopo la chiusura del mercato per poi concentrarsi su Barella, altro contratto da sistemare.

Al momento la priorità è l'attacco. Col Genoa solo Dzeko con Sensi alle sue spalle. Zapata quasi irraggiungibile, Correa e Thuram piacciono, Insigne sarebbe il sogno ma guadagna tanto e non è semplice portarlo via da Napoli. L'Inter dovrà anche attendere di capire le condizioni di Sanchez a Barcellona per un problema al polpaccio.