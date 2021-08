Inter-Thuram, si stringe: distanza di soli 5 mln. Tensione Zapata, Correa…

Gli aggiornamenti dalle pagine del Corriere della Sera sui profili nella lista dell'Inter per rinforzare l'attacco di Inzaghi

C'è un nome nuovo in cima alla lista delle preferenze dell'Inter per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi. Ora Marcus Thuram è il favorito dopo le difficoltà per Duvan Zapata. Parla così della situazione oggi il Corriere della Sera: "Marcus Thuram è balzato in testa alle preferenze dell’Inter, alla ricerca meditata di un altro attaccante il quale – assieme a Dzeko – non faccia rimpiangere troppo Lukaku. Il budget è stabilito: tra i 25 e i 30 milioni, con un extra solo per casi speciali. Le caratteristiche del giocatore in arrivo non sono rigorose: può essere una prima punta, come l’atalantino Zapata, oppure una seconda, come il laziale Correa (o magari Insigne). O un gigante predisposto a coprire tutte le posizioni dell’attacco: occupare l’area con i centimetri, partire da fuori con l’agilità.