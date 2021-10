Inter, sfida a Juve e 3 big d’Europa per un giocatore del Bayern: “Non rinnoverà”

I dirigenti dell'Inter sono costantemente alla ricerca di opportunità di mercato per rinforzare la rosa di Inzaghi

I dirigenti dell’Inter sono costantemente al lavoro per migliorare la rosa di Simone Inzaghi, già dal prossimo mercato invernale. Nel mirino dei nerazzurri c’è un giocatore in scadenza di contratto col Bayern Monaco, che non prolungherà l’accordo e potrà trovare un nuovo club a zero. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.com. “Corentin Tolisso non rinnova il contratto in scadenza col Bayern Monaco, ormai rassegnato a perderlo a zero. Sull'ex Lione ci sono Psg, Tottenham, Atletico Madrid, Juventus e Inter, con le nostre due che partono in seconda fila”, si legge.