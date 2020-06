ANSA – Tonali dice sì all’Inter per due motivi: ecco l’offerta che Marotta farà a Cellino

A piccoli passi, in sordina, a fari spenti, l’Inter si avvicina a Sandro Tonali. E viceversa. La Juve non molla la presa sul centrocampista classe 2000, vera e propria promessa del calcio italiano e non solo. Il percorso ambizioso intrapreso dal club di Suning e il progetto di Antonio Conte avrebbero convinto il giocatore (che non è, per caratteristiche e temperamento, l’erede di Pirlo) che, però, deve ottenere il benestare del Brescia. Il patron delle ‘Rondinelle’, Massimo Cellino, non vuole scendere sotto la valutazione di 50 milioni, ma sarebbe disposto ad accettare la proposta di Marotta: prestito (altamente) oneroso e poi obbligo di riscatto a una cifra congrua per il valore del calciatore. Un po’ come avvenne l’anno scorso per Barella con il Cagliari. La Juve, nel caso in cui perdesse Tonali, sarebbe pronta a consolarsi con Zaniolo (ma occhi puntati sempre su Chiesa) convincendo la Roma ad accettare uno scambio – più soldi – con Bernardeschi che, però, ha un ingaggio troppo alto per i parametri del club di Pallotta.

